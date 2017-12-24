На Ямале четыре человека погибли при пожаре в жилом доме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 дек — РИА Новости. При пожаре в деревянном многоквартирном доме в селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа погибли четыре человека, среди них — двое детей, сообщили в воскресенье в региональном управлении МЧС.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 2 часов ночи (00.00 мск), полная ликвидация огня была объявлена более чем через 5 часов. Жилой дом, по данным спасателей, ранее был частично расселен. Жильцы в момент пожара спали, что, как подчеркнули в МЧС, не позволило вовремя обнаружить огонь.

"При осмотре здания обнаружено возгорание в одной из квартир второго этажа. Некоторые жильцы самостоятельно эвакуировались из дома, двоих людей пожарные вывели с первого этажа. Проведена разведка первого этажа, где были обнаружены четыре человека без признаков жизни, из них двое детей. В результате пожара пострадало также три человека, которые были доставлены в районную больницу села Красноселькуп", — заявили в ведомстве.

Сообщается, что для пострадавших предусмотрен пункт временного размещения, однако жители расселились у родственников и знакомых.