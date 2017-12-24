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Происшествия

"Бешеные псы": самые жестокие преступники современности

08:0024.12.2017
(обновлено: 16:26 24.12.2017)
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© РИА Новости / Илья ГорбуновИсправительная колония особого режима для пожизненно осужденных Черный дельфин в городе Соль-ИлецкИсправительная колония особого режима для пожизненно осужденных Черный дельфин в городе Соль-Илецк
© РИА Новости / Илья Горбунов

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Андрей Григорьев. Битцевский маньяк, Вельский Чикатило, Раджа и Саша Солдат — на их счету десятки загубленных жизней. Различаются лишь методы и мотивы совершения преступлений. Большинство этих убийц остаток дней проведут в колониях, но есть и те, кто через десять лет выйдет на свободу. РИА Новости публикует подборку самых опасных и циничных преступников, находящихся сейчас за решеткой.

Маньяки

Все свои преступления Александр Пичушкин совершил в Битцевском парке Москвы, за что и получил соответствующее прозвище. В 18 лет он задушил своего однокурсника. "Первое убийство как первая любовь, его невозможно забыть", — позже признавался он следователям. Следующее преступление произошло спустя девять лет — в 2001-м, а за ним последовала целая серия жестоких расправ.

© РИА Новости / Алексей ПановПерейти в фотобанкАлександр Пичушкин
© РИА Новости / Алексей Панов
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Александр Пичушкин

За пять лет Пичушкин отправил на тот свет 49 человек. Маньяк, прогуливаясь в лесопарке, знакомился с прохожим и предлагал ему выпить. Беседа перетекала в застолье, после которого Пичушкин выносил жертве смертный приговор. Выбирал, как правило, мужчин, но были и женщины. Причем среди жертв оказались даже несколько его приятелей. На допросах он рассказал, что собирался убить 64 человека — по числу квадратов на шахматной доске. Сейчас Битцевский маньяк отбывает пожизненное наказание в колонии особого режима "Полярная сова".

© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкВоспитательная колония
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Воспитательная колония

Последователь Андрея Чикатило Владимир Муханкин по кличке Ленин охотился на одиноких женщин в безлюдных местах: нападал, насиловал, убивал и грабил. Некоторые тела расчленял. Ленину удалось установить своеобразный страшный рекорд — за два месяца от его рук погибло восемь человек. Убийцу задержали в 1995 году и приговорили к смертной казни, однако из-за введенного моратория ее заменили пожизненным лишением свободы. Муханкин содержится в колонии особого режима "Черный дельфин".

Москвич Владимир Миргород в начале 2000-х убил 16 женщин. Будущих жертв маньяк искал на улицах и в кафе: знакомился с девушками, предлагал подвезти их до дома на автомобиле, а затем насиловал и убивал. Преступник с поразительной легкостью входил в доверие к людям и никогда не оставлял свидетелей. Выявить маньяка удалось почти случайно: в 2004-м он попал под суд за изнасилование. А спустя шесть лет, когда Миргород вышел на свободу, сотрудники правоохранительных органов стали переводить все данные о преступниках в электронный формат. Следователь заметил, что отпечатки пальцев недавно освободившегося москвича совпадают с найденными на месте, где произошло серийное убийство. Сейчас Миргород отбывает пожизненный срок в колонии особого режима "Черный беркут".

© РИА Новости / Илья ГорбуновНа территории исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных "Черный дельфин" в городе Соль-Илецк
© РИА Новости / Илья Горбунов
На территории исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных "Черный дельфин" в городе Соль-Илецк

Маньяк Сергей Шипилов, получивший кличку Вельский Чикатило, известен тем, что убил около десяти девушек, отбывая наказание в одной из колоний Архангельской области. Благодаря бесконвойной системе содержания преступники передвигались по территории зоны без охраны. Шипилов  работал ассенизатором, периодически покидал режимный объект на грузовике и по дороге подвозил женщин. В машине поил их водкой, затем насиловал и убивал. После чего возвращался в колонию. Это продолжалось до тех пор, пока ассенизаторский автомобиль не привлек внимание сотрудников следственно-оперативной группы. Сыщики сопоставили рабочий график Шипилова с датами преступлений и задержали его. Он отбывает пожизненный срок в "Черном дельфине".

Киллеры и бандиты

Бывший морпех Александр Пустовалов по кличке Саша Солдат грезил службой в спецназе, но попасть туда не сумел. Тогда он решил поработать на бандитов и вступил в ряды ореховской ОПГ. В середине 1990-х Солдат методично отстреливал участников конкурирующих бригад. Самое громкое убийство произошло в 1997-м в Греции. Пустовалов вместе с подельниками ликвидировал известного наемника курганской группировки Александра Солоника. Жертвой киллеров также стала подруга Саши Македонского — 22-летняя мисс Россия Светлана Котова, оказавшаяся случайным свидетелем расправы. В 1999-м Солдата арестовали, позже признали виновным в 18 убийствах и отправили за решетку на 23 года. Суд учел раскаяние Пустовалова и готовность сотрудничать со следствием. Через десять лет ему прибавили год к сроку за четыре новых выявленных эпизода.

© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкВо время предварительных слушаний в Мосгорсуде по делу участников ореховской и медведковской банд. Справа Алексей Шерстобитов
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Во время предварительных слушаний в Мосгорсуде по делу участников ореховской и медведковской банд. Справа Алексей Шерстобитов

Еще один штатный киллер ореховцев — выпускник военного училища Алексей Шерстобитов по кличке Леша Солдат. В 1994-м он застрелил одного из лидеров преступного мира Отари Квантришвили, а также пытался взорвать вора в законе Андрея Исаева. Авторитет выжил, но во время покушения погибла маленькая девочка, случайно оказавшаяся поблизости. Шерстобитова задержали в 2006-м. Его обвинили в 12 заказных убийствах и приговорили к 23 годам лишения свободы. В колонии он написал несколько автобиографических книг, а также женился.

Радик Галиакберов по кличке Раджа —  бывший лидер крупной татарской ОПГ "Хади Такташ", которая действовала целых 20 лет. В конце 1970-х в СССР даже появилось понятие "Казанский феномен". Бандиты занимались заказными убийствами, рэкетом и наркоторговлей. На счету ОПГ были десятки загубленных жизней. Однако следователям удалось доказать лишь 13 убийств, так как многие свидетели и потерпевшие не давали показаний, опасаясь мести. Галиакберов сейчас отбывает пожизненное наказание в колонии "Черный дельфин".

© Fotolia / KucherukБандиты идут по лесу
© Fotolia / Kucheruk
Бандиты идут по лесу

 

Террористы и скинхеды

Нурпаша Кулаев — единственный террорист, выживший после нападения на школу в Беслане. Смешавшись с толпой, он хотел покинуть школу, но попался силовикам. Нурпаша обвиняется в убийстве двух и более лиц, терроризме, захвате заложников и посягательстве на жизнь представителей правоохранительных органов. Несмотря на сотрудничество со следствием, избежать пожизненного наказания он не смог. Террориста сначала отправили в колонию особого режима на остров Огненный, а затем перевели в "Полярную сову", где поместили в одну камеру с Александром Пичушкиным.

© РИА Новости / Заур ФарниевПерейти в фотобанкОбвиняемый по уголовному делу о нападении на школу N 1 в Беслане Нурпаша Кулаев в зале Верховного суда Северной Осетии во время судебного заседания
© РИА Новости / Заур Фарниев
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Обвиняемый по уголовному делу о нападении на школу N 1 в Беслане Нурпаша Кулаев в зале Верховного суда Северной Осетии во время судебного заседания

 

Скинхед Лев Молотков работал сисадмином одновременно в трех фирмах, а в свободное от работы время убивал. Его сообщество, состоявшее из 13 человек, охотилось на лиц неславянской внешности: кавказцев, азиатов и африканцев. Кроме того, преступники расправились со своим единомышленником, посчитав его осведомителем силовых структур. В 2008-м во время задержания бандиты оказали ожесточенное сопротивление — ранения получили несколько сотрудников ФСБ и милиции. Сейчас Молотков отбывает пожизненное наказание в мордовской колонии особого режима "Дубравлаг".

Алексей Воеводин были одним из лидеров жестокой банды скинхедов, действующей в начале 2000-х на территории Санкт-Петербурга. Преступники занимались убийствами, грабежами и разбоями. Выйти на их след удалось, когда на месте убийства сенегальца оперативники нашли ружье с нацистской символикой, зарегистрированное на имя Дмитрия Боровикова. Во время задержания он оказал сопротивление и был убит. Зато его соратника Воеводина удалось взять живым. В 2011-м его признали виновным в 13 преступлениях и приговорили к пожизненному заключению. Однако на этом кровавый список жертв не закончился — в колонии "Полярная сова" скинхед до смерти забил сокамерника, также отбывающего пожизненный срок.

© РИА Новости / Вадим ЖерновПерейти в фотобанкПредполагаемый лидер экстремистской банды Боровикова &mdash; Воеводина Алексей Воеводин в зале заседания Городского суда Санкт-Петербурга во время оглашения приговора
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Предполагаемый лидер экстремистской банды Боровикова — Воеводина Алексей Воеводин в зале заседания Городского суда Санкт-Петербурга во время оглашения приговора
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Происшествия
Комментарии
23 пользователя оставили 25 комментариев
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biucbhae
Да, в 90-х начале 2000-х в России были действительно черные времена. Зато сейчас каждый школьник негодует с айфона и борется с «режимом», даже близко не зная, что такое по настоящему тяжело и страшно.
09:23
24.12.2017
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ia.zebra
Таким животным не место земле!
Нужно уничтожать их на месте без суда и следствия.
Какой идиот отменил казнь в России?
09:36
24.12.2017
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