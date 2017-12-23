В Омске рассказали о состоянии дома, где взорвался газ

НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Опасности разрушения многоэтажного жилого дома в Омске, где взорвался газ, нет, заявил журналистам врио губернатора Омской области Александр Бурков после заседания оперативного штаба.

По данным ГУМЧС по региону, в субботу в Омске в 10-этажном негазифицированном доме на улице 2-й Амурский проезд произошел взрыв газового баллона на кухне квартиры на последнем этаже без горения. В результате обрушилась внутренняя перегородка стены на кухне в трехкомнатной квартире. Пострадал один человек, его жизнь вне опасности. Ухудшения обстановки не прогнозируется.

"Самое главное, что, по оценке строителей, опасности разрушения нет ни самого подъезда, где произошел взрыв, ни соседних подъездов. В данный момент вылетел самолет с оборудованием "Струна" из Москвы МЧС РФ для того, чтобы произвести детальное обследование всех несущих конструкций", — сказал Бурков.

Глава региона отметил, что, тем не менее, он принял решение, что все жители дома (ранее говорилось о 75 эвакуированных) ночь проведут в гостинице. "Мы размещаем всех в гостинице "Иртыш", горячее питание уже готово. Все для того, чтобы исключить любую опасность", — отметил глава региона.

Бурков также сообщил, что строители уже с утра воскресенья приступят к более детальному обследованию конструкций дома, к месту взрыва выставят башенный кран. Если по итогам будет положительное заключение МЧС, завтра же они приступят к восстановительным работам, отметил он.

"Если все нормально и дому ничего не угрожает, то соседние подъезды, вероятно, уже вернутся через сутки. А этот подъезд, где произошел взрыв, думаю, дней 20 будут ремонтные работы проводиться. Людей заселять туда не будем в целях безопасности", — добавил Бурков.