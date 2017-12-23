В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли в связи с усилением ветра и возможным повышением уровня воды в дельте реки Невы до уровня критической отметки, сообщает дирекция КЗС.

"В 12.00 мск 23 декабря началось маневрирование затворов КЗС на судопропускном сооружении С2 и водопропускных сооружениях. В 14.30 мск затворы судопропускного сооружения С1 приведены в положение "закрыто". Доступ воды в акваторию Невской губы из Финского залива остановлен", — говорится в сообщении.

Наводнение в Петербурге фиксируется при повышении уровня воды на 160 сантиметров выше ординара.