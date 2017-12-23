Медики рассказали о состоянии пострадавшей женщины при взрыве газа в Омске

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва газового баллона в Омске. 23 декабря 2017

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва газового баллона в Омске. 23 декабря 2017

НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Женщину пострадавшую при взрыве газа в Омске в субботу госпитализировали с ожогами и переломом лучевой кости; угрозы ее жизни нет, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

По данным ГУМЧС по региону, в субботу в Омске в 10-этажном негазифицированном доме на улице 2-й Амурский проезд произошел взрыв газового баллона на кухне квартиры на последнем этаже без горения. В результате обрушилась внутренняя перегородка стены на кухне в трехкомнатной квартире. Прибывшие подразделения пожарно-спасательной службы эвакуировали 25 человек. Ухудшения обстановки не прогнозируется.

"Пострадавшая – женщина, она получила ожоги и 1 и 2 степени тяжести и перелом лучевой кости. Угрозы ее жизни нет. Ее госпитализировали в БСМП №1, состояние средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, источник в облправительстве сообщил РИА Новости, что на месте для оперативной ликвидации происшествия создан оперативный штаб.