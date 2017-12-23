В жилом доме в Омске прогремел взрыв

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва газового баллона в Омске. 23 декабря 2017

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва газового баллона в Омске. 23 декабря 2017

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В десятиэтажном жилом доме в Омске прогремел взрыв, один человек пострадал, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По данным МЧС, в квартире на десятом этаже в доме 4 корпус 1 по 2-му Амурскому подъезду произошел хлопок газового баллона без горения. В результате обрушилась внутренняя перегородка в квартире и две наружные плиты дома.

В областном Минздраве уточнили, что при хлопке газа пострадала женщина. Она получила ожоги и перелом лучевой кости. Сейчас она находится в больнице в состоянии средней тяжести, угрозы для ее жизни нет.

По словам источника в экстренных службах, из дома эвакуировали 75 человек, в том числе шесть детей. Пока их разместили в автобусах.

На месте работают более 200 спасателей и пожарных, а также порядка 50 единиц техники. Для проверки здания на прочность планируется привезти из Красноярска мобильный комплекс "Струна".

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На место ЧП приехал врио губернатора Омской области Александр Бурков.

"Самое главное, что, по оценке строителей, опасности разрушения нет ни самого подъезда, где произошел взрыв, ни соседних подъездов", — сказал он после заседания оперативного штаба.

По его словам, все эвакуированные жители дома проведут ночь в гостинице. "Мы размещаем всех в гостинице "Иртыш", горячее питание уже готово. Все для того, чтобы исключить любую опасность", — отметил глава региона.

Трехподъездный дом построили в 2016 году, в нем 160 квартир.