В Свердловской области подросток без прав сбил трех человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Семнадцатилетний юноша, не имевший водительских прав, сбил трех человек в Свердловской области, один из которых погиб, сообщает в субботу региональное УГИБДД.

По информации управления, инцидент произошел в 03.20 по местному времени в селе Петрокаменском на улице Спортивной. Юноша, управлявший ВАЗом, наехал на трех человек, двигавшихся по правой обочине в попутном направлении.

"В результате дорожно-транспортного происшествия женщина 1972 года рождения скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи", — уточняет ведомство.

По данным УГИБДД, женщина 1982 года рождения и мужчина 1975 года рождения получили разные травмы и были госпитализированы.

"Сотрудниками полиции установлено, что водитель был трезв, все пешеходы были в темной одежде, участок улицы не освещен", — отмечает управление.