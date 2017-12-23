Московская полиция начала проверку после ДТП с автобусом с детьми

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором автобус с детьми въехал в столб, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

"В настоящее время полицией проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус врезался в столб.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что автобус с детьми столкнулся в субботу днем с мачтой освещения на западе Москвы, в результате чего пострадали три ребенка и два взрослых.