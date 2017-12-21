Краевой суд смягчил приговор "хабаровским живодеркам"

ХАБАРОВСК, 21 дек — РИА Новости. Хабаровский краевой суд, рассмотрев в четверг апелляции по делу хабаровчанок, которых районный суд признал виновными в жестоких убийствах животных, несколько смягчил им приговор, сообщил РИА Новости представитель суда.

Какого наказания заслуживают живодеры? Крупного денежного штрафа

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Это больные люди, их нужно лечить Результаты 10.2% Крупного денежного штрафа

10.8% Принудительных работ

59.6% Лишения свободы

19.4% Это больные люди, их нужно лечить Все опросы Голосовать

В августе Индустриальный районный суд вынес приговор по делу о жестоких убийствах животных. Суд установил, что жертвами стали 15 животных и птиц. В ходе расследования дела вскрылись и другие преступления, за которые участникам также назначены наказания.

Алена Савченко признана виновной по статьям "жестокое обращение с животными", "разбой", "оскорбление религиозных чувств верующих" и "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". За все преступления ей было назначено четыре года и три месяца лишения свободы. Алина Орлова признана виновной по статьям "жестокое обращение с животными" и "разбой". Ей было назначено наказание три года и десять дней лишения свободы. Кроме того, за издевательства над животными и их убийства девушки получили по 150 часов обязательных работ.

Знакомый осужденных Виктор Смышляев признан виновным по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", ему назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима.

"Хабаровский краевой суд снизил срок заключения для Савченко до четырех лет, Орловой — до трех лет, так как срок давности за преступления по статьям 245 УК РФ "жестокое обращение с животными" и 148 УК РФ "оскорбление чувств верующих" истек. Смышляеву приговор оставлен без изменений", — сказал представитель суда.