Краевой суд смягчил приговор "хабаровским живодеркам"

ХАБАРОВСК, 21 дек — РИА Новости. Хабаровский краевой суд, рассмотрев в четверг апелляции по делу хабаровчанок, которых районный суд признал виновными в жестоких убийствах животных, несколько смягчил им приговор, сообщил РИА Новости представитель суда.
10.2%Крупного денежного штрафа
10.8%Принудительных работ
59.6%Лишения свободы
19.4%Это больные люди, их нужно лечить
Алена Савченко признана виновной по статьям "жестокое обращение с животными", "разбой", "оскорбление религиозных чувств верующих" и "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". За все преступления ей было назначено четыре года и три месяца лишения свободы. Алина Орлова признана виновной по статьям "жестокое обращение с животными" и "разбой". Ей было назначено наказание три года и десять дней лишения свободы. Кроме того, за издевательства над животными и их убийства девушки получили по 150 часов обязательных работ.
Знакомый осужденных Виктор Смышляев признан виновным по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", ему назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима.
"Хабаровский краевой суд снизил срок заключения для Савченко до четырех лет, Орловой — до трех лет, так как срок давности за преступления по статьям 245 УК РФ "жестокое обращение с животными" и 148 УК РФ "оскорбление чувств верующих" истек. Смышляеву приговор оставлен без изменений", — сказал представитель суда.