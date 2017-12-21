Угледобыча на шахте "Есаульская" в Кузбассе приостановлена после аварии

КЕМЕРОВО, 21 дек — РИА Новости. Работа по добыче угля шахты "Есаульская" в Новокузнецком районе Кемеровской области, где в среду произошло обрушение породы, временно приостановлена, телефонная связь, вентиляция и электроснабжение не нарушены, говорится в оперативном сообщении Минэнерго России.
"На ООО "Шахта "Есаульская" произошло обрушение породы на площади 15 квадратных метров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают четыре отделения ВГСО. Работа шахты по добыче угля временно приостановлена. Телефонная связь, вентиляция и электроснабжение шахты не нарушены", — говорится в сообщении.
Минэнерго напоминает, что в четверг на шахте организовали доставку продуктов питания и предметов первой необходимости заблокированным горнорабочим через три пробуренные технологические скважины.
"Проводятся работы по расширению скважин и дальнейшему созданию коридора для эвакуации горнорабочих. Ход спасательных работ координирует областной штаб во главе с губернатором Аманом Тулеевым. Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия", — отмечается в сообщении.
Шахта "Есаульсая" принадлежит компании "Южкузбассуголь", входящей в группу Evraz. Шахта образованна в 1984 году, разрабатывает Байдаевское каменноугольное месторождение. Способ добычи — подземный. По данным Минэнерго, запасы — 14 миллионов тонн угля марок Ж, Г. Потребители — металлургические и коксохимические предприятия ООО "Евраз холдинг", ПАО "Мечел".