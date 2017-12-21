Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на семь тысяч метров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 дек — РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил парогазовый столб с примесью пепла на высоту 7 тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Активность вулкана Ключевской продолжается. Парогазовый шлейф с примесью пепла распространился на 70 километров в восточном направлении от вулкана", — говорится в сообщении.

В краевом главке МЧС отметили, что выпадения пепла в жилых районах не зарегистрировано. Для авиации установлен повышенный, "оранжевый" код опасности.

Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота — 4 тысячи 750 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана. Предыдущее извержение Ключевского происходило со 2 марта до 30 августа 2017 года.