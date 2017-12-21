КРАСНОЯРСК, 21 дек — РИА Новости. Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший в четверг рейс Норильск — Новосибирск, был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
По ее словам, на борту находилось 6 членов экипажа, 76 пассажиров, почти 1,4 тонны груза. Причина неисправности устанавливается. По данному факту Норильская транспортная прокуратура проводит проверку, контролирующую соблюдение прав пассажиров.