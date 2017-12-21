Самолет S7 Airlines вернулся в Норильск после сигнала о неисправности

КРАСНОЯРСК, 21 дек — РИА Новости. Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший в четверг рейс Норильск — Новосибирск, был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

"Самолет авиакомпании S7 Airlines модели Embraer E-170, выполняющий рейс №3278 по маршруту Норильск — Новосибирск (Толмачево) в 09.15 (05.15 мск – ред.)… совершил взлет с аэродрома "Норильск". При совершении пилотирования произошло срабатывание датчика технической неисправности, в связи с чем экипажем было принято решение о возврате в аэропорт вылета. В 10.15 местного времени воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту Норильска", — сказала Горбунова.

По ее словам, на борту находилось 6 членов экипажа, 76 пассажиров, почти 1,4 тонны груза. Причина неисправности устанавливается. По данному факту Норильская транспортная прокуратура проводит проверку, контролирующую соблюдение прав пассажиров.