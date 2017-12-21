Северокореец пытался провезти во Владивосток 24 блока неопознанных сигарет

ВЛАДИВОСТОК, 21 дек — РИА Новости. Гражданин КНДР пытался провезти из Пхеньяна в Россию 24 блока сигарет неизвестного происхождения, товар задержан в аэропорту Владивостока, сообщает пресс-служба Владивостокской таможни.

"В ходе таможенного оформления пассажиров и багажа, прибывших рейсом из Пхеньяна, должностными лицами таможенного поста Аэропорт Владивосток Владивостокской таможни в рамках таможенного контроля, были обнаружены и задержаны 4800 сигарет. В багаже гражданина КНДР находилось 24 блока сигарет: один блок голубого цвета (количество сигарет 200 штук); семь блоков красного цвета; 16 — желтого цвета. Страна происхождения блоков сигарет неизвестна", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, сигареты, приобретенные северокорейцем в Пхеньяне и ввезенные для личного пользования, относятся к товарам, которые запрещены к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза.

За данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде административного штрафа от 1000 до 2500 тысяч рублей с конфискацией товара.