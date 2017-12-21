Северокореец пытался провезти во Владивосток 24 блока неопознанных сигарет

ВЛАДИВОСТОК, 21 дек — РИА Новости. Гражданин КНДР пытался провезти из Пхеньяна в Россию 24 блока сигарет неизвестного происхождения, товар задержан в аэропорту Владивостока, сообщает пресс-служба Владивостокской таможни.
По информации пресс-службы, сигареты, приобретенные северокорейцем в Пхеньяне и ввезенные для личного пользования, относятся к товарам, которые запрещены к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза.
За данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде административного штрафа от 1000 до 2500 тысяч рублей с конфискацией товара.