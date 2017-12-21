В Приморье разбираются с предпринимателем, подменившем конфеты в подарках

ВЛАДИВОСТОК, 21 дек — РИА Новости. Приемочная комиссия в Приморье при получении новогодних подарков для детей выявила, что поставщик нарушил требования технического задания аукциона и заменил одно из наименований конфет, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

"При получении традиционных новогодних подарков для детей приемочной комиссией в Приморье выявлены нарушения требований технического задания аукциона со стороны поставщика. ИП Воронцова из Омска, выигравшая аукцион на поставку новогодних сладких подарков для приморских детей, по своему усмотрению заменила одно из наименований, не согласовав это с заказчиком – администрацией Приморского края", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, сейчас департамент образования и науки Приморского края прорабатывает различные варианты для устранения нарушения законодательства.

"В отношении недобросовестного поставщика будут приняты самые жесткие меры. Сейчас делается все возможное, чтобы дети получили новогодние подарки", — сообщили в пресс-службе.