Заблокированным на шахте "Есаульская" горнякам передали еду и одеяла

КЕМЕРОВО, 21 дек — РИА Новости. Аварийно-спасательная операция на шахте "Есаульская" в Новокузнецком районе Кемеровской области, где в среду произошло обрушение породы, продолжается, оказавшимся за завалом трем горнякам через специально пробуренную скважину передали запас еды, воды, одеяла и светильники, сообщили РИА Новости в главке МЧС по региону.

Обрушение породы произошло накануне в 19.10 (15.10 мск) на тупиковом вентиляционном штреке в 100 метрах от места проведения горных работ. В это время под землей находились 100 горняков, 97 из них самостоятельно вышли на поверхность. Еще трое остаются за завалами, связь с ними установлена, травм нет.

"Горноспасатели зашли не со стороны завала, а с другой стороны — через целик угля, пробурили несколько скважин, чтобы сделать поисково-спасательную выработку, через которую рассчитывают вывести оказавшихся за завалом людей. Через одну из скважин им передали продукты питания, питьевую воду, теплые одеяла и дополнительные источники света", — сказал собеседник агентства.

По данным спасателей, аэрогазовая обстановка на шахте в норме, превышения предельно допустимой концентрации метана нет. С шахтерами установлена связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает, кислорода достаточно, отметили в ГУМЧС. Ход спасательных работ координирует областной штаб во главе с губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым.

Ранее Тулеев по радиосвязи переговорил с одним из находящимся за завалом горняков Алексеем Ильиных и сообщил ему о нескольких вариантах спасательной операции. Ильиных передал губернатору от всех троих горняков, что у них пока все нормально, кислорода достаточно. "Ребятам привет. Все на контроле держим. Удачи нам всем", — сказал Тулеев в конце переговоров.

Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей промышленности начала проверку.

Шахта "Есаульсая" принадлежит компании "Южкузбассуголь", входящей в группу Evraz. Шахта образована в 1984 году, разрабатывает Байдаевское каменноугольное месторождение.