В Пензе восстановили теплоснабжение после аварии на теплосетях

САРАТОВ, 21 дек — РИА Новости. Энергетики в Пензе восстановили центральное отопление в 146 многоквартирных домах и ряде объектов социальной сферы, которые в среду остались без тепла из-за аварии на теплосетях, сообщил региональный главк МЧС.

Ранее в мэрии сообщили, что работа котельной "Южная" в микрорайоне "Терновка" в Пензе приостановлена в среду с 08.00 мск в связи с утечкой на тепломагистрали диаметром 700 миллиметров. В зону отключения попали 146 многоквартирных домов, три школы, пять детских садов и одна детская поликлиника. Прокуратура области взяла ситуацию под контроль.

"По состоянию на 23.00 мск 20 декабря, аварийно-восстановительные работы и работы по восстановлению теплоснабжения в Пензе завершены", — говорится в сообщении.

В настоящее время в Пензе 9 градусов мороза.