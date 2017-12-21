Шпионские штучки. Гаджеты, за которые могут посадить

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Вадим Саранов. Аудиоручки, замаскированные видеорегистраторы, GSM-микрофоны: в первом полугодии 2017-го за незаконный оборот шпионской техники осуждены более 100 человек, а общий объем нелегального рынка исчисляется миллионами долларов. Между тем эксперты считают законодательство в этой сфере несовершенным. Более того, противоречивость норм уголовного права относительно средств негласного сбора информации обсуждается и на высшем уровне. О том, какие электронные гаджеты считаются в России незаконными и что может грозить их владельцам, — в материале РИА Новости.

Что нельзя?

На этой неделе Генпрокуратура России приступила к масштабной проверке всех уголовных дел по ст. 138.1 УК, предусматривающей наказание за приобретение "шпионских" технических средств. Поводом для проверки стала история курганского фермера Евгения Васильева, который купил GPS-трекер, чтобы следить за своей коровой, но в итоге стал подозреваемым в совершении преступления. Ситуация получила широкую огласку на пресс-конференции Владимира Путина, в ходе которой президент пообещал отрегулировать проблему с правоприменением этой статьи Уголовного кодекса.

Де-юре в России под запретом находится любое электронное устройство, подпадающее под категорию "специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" (сокращенно — СТС ПНИ). Подробного перечня шпионских гаджетов не существует, а правоохранители и суды ориентируются на постановление правительства России от 10 марта 2000 года № 214. Однако этот документ дает лишь общие характеристики шпионских гаджетов. К ним, например, относятся "специальные технические средства для негласного получения и регистрации акустической информации" или "закамуфлированные под бытовые предметы видеокамеры". То есть если вы закажете в Китае чайник со скрытой в нем видеокамерой для наблюдения за домработницей, то вполне можете стать фигурантом уголовного дела.

По данным Судебного департамента при Верховном суде, за первое полугодие 2017 года по статье 138.1 "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" Уголовного кодекса осуждены 117 человек. Что характерно, только трое из них приговорены к лишению свободы, основная же масса владельцев и продавцов шпионских устройств отделалась штрафами — самая высокая планка наказания составила 100 тысяч рублей. Между тем, несмотря на достаточно высокую активность правоохранительных органов, в адвокатском сообществе статья 138.1 давно заслужила репутацию одной из самых неоднозначных норм уголовного права.

© Фото : Управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу (УТ МВД по СФО) Мужчина со скрытой камерой в пуговице выполнял в Кузбассе "задания могущественных людей" © Фото : Управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу (УТ МВД по СФО) Мужчина со скрытой камерой в пуговице выполнял в Кузбассе "задания могущественных людей"

"Эту норму придумали неслучайно: она создавалась для борьбы с оборотом продукции, которая могла бы использоваться для шпионажа, — рассказал РИА Новости адвокат по преступлениям в сфере высоких технологий Павел Домкин. — Но наши правоприменители исказили ее смысл. К категории СТС НПИ часто относят любое средство с негласными функциональными возможностями. Хотя Конституционный суд еще в 2011 году сказал, что под запрет подпадают только те устройства, которые изначально были созданы для негласного получения информации".

Коллизию прекрасно иллюстрирует дело Евгения Васильева: фермер стал фигурантом уголовного дела не столько за сам GPS-трекер, сколько из-за того, что приобретенное им устройство обладало дополнительной функцией контроля аудиообстановки. Эксперты ФСБ посчитали эту функцию шпионской, что и стало поводом для возбуждения дела.

"Функция контроля аудиообстановки не обязательно может быть использована для негласного получения информации, — считает Павел Домкин. — Если человек потерял какую-нибудь вещь, то у него может возникнуть желание сделать телефонный звонок и услышать, что происходит вокруг".

Под угрозой — частная жизнь

Анализ судебной практики показывает, что в материалах уголовных дел зачастую фигурируют и не совсем гражданские устройства. В 2016 году в Челябинске к штрафу в 20 тысяч рублей был приговорен местный житель, который пытался продать "фотовидеорегистратор с видеокамерой и микрофоном, смонтированными в корпусе, выполненном в виде солнцезащитных очков". В мае 2016 года в Дагестане местного жителя приговорили к одному году лишения свободы за попытку сбыта устройства съема аудиоинформации стандарта GSM. Самые же популярные гаджеты в нелегальном обороте — видеорегистраторы, замаскированные в пульты автомобильных сигнализаций, корпуса зажигалок, авторучек и GSM-микрофоны.

Между тем в экспертной среде все чаще звучит мнение, что контроль за оборотом нелегальных устройств необходимо ужесточать. Проблема затрагивает не столько вопросы государственной безопасности, сколько право граждан на частную жизнь.

"Сейчас, когда средства для негласного сбора информации стали максимально доступны, происходит повсеместное нарушение права человека на личную жизнь, — считает адвокат Александр Арутюнов. — Достаточно вспомнить историю, когда в кабинете Армена Джигарханяна было обнаружены средства негласного наблюдения — уже доходит до того, что супруги начинают следить друг за другом. При помощи всех эти жучков и прочих устройств осуществляется вторжение в личную жизнь человека, и именно за это ответственность должна только ужесточаться".

Сегодня, в условиях неурегулированной ситуации вокруг скандальной статьи 138.1 УК, эксперты советуют быть предельно осторожными с покупкой специфических электронных устройств.

"Пока не будет четкого понимания и четкого разъяснения, что можно приобретать, а что нельзя, я бы вообще не советовал соприкасаться с вопросом покупки аудиоручек, GPS-трекеров и так далее, — говорит Павел Домкин. — По крайней мере, лучше не покупать их на зарубежных площадках. Тот же трекер можно купить в отечественном магазине, где у изделия будет технический паспорт и сертификат, подтверждающий, что это устройство не относится к специальным техническим средствам".