В МЧС рассказали о самочувствии заблокированных на шахте в Кузбассе

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Трое шахтеров, заблокированные в результате обрушения породы на шахте "Есаульская" в Кемеровской области, обеспечены воздухом и чувствуют себя нормально, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Всего в момент ЧП в шахте находились 99 рабочих, 96 из них вышли на поверхность, среди них пострадавших нет.

"Три шахтера оказались за завалом в аварийном забое. С ними налажена устойчивая телефонная связь. Их самочувствие нормальное, они обеспечены воздухом", — сообщил представитель МЧС.

По его словам, "сейчас горноспасатели проводят работы по проходке спасательной выработки малого диаметра через цельную породу угля".

Всего к ликвидации последствий обрушения привлечены около 80 человек. И, как отметили в МЧС, работы на аварийном участке шахты будут вестись круглосуточно.