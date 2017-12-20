Упавший в Нарьян-Маре самолет был застрахован по КАСКО

МУРМАНСК, 20 дек – РИА Новости. Авиапредприятие приобрело потерпевший крушение в аэропорту Нарьян-Мара самолет в лизинг в 2015 году, он был застрахован по КАСКО, сообщил журналистам гендиректор Нарьян-Марского объединённого авиаотряда Валерий Остапчук.

В среду вечером в Нарьян-Маре приступила к работе комиссия по расследованию причин катастрофы самолета. Ей необходимо установить причины аварии. Среди основных версий – плохая погода, ошибка пилотирования, техническое состояние воздушного судна.

"Потерпевший крушение самолет был приобретен авиапредприятием в лизинг в 2015 году. Судно застраховано по КАСКО. Страховая компания возместит положенную сумму в соответствии с законодательством", — сказал Остапчук.

Он также отметил, что руководство авиаотряда держит постоянную связь с медицинскими учреждениями, где проходят лечение члены экипажа потерпевшего крушение самолёта.

По информации местных властей, самолет МЧС, готовый в случае принятия решения о транспортировке в Москву остающихся сейчас в Ненецкой окружной больнице троих пострадавших, находится в часовой готовности к вылету на аэродроме Жуковский (Москва). Время полета до Нарьян-Мара составит 2,5 часа.

Сам Остапчук рассказал, что работает в Нарьян-Маре 32-й год, был заместителем генерального директора, возглавлял инспекцию по безопасности полетов. "За этот период было два инцидента с самолетами Ан-2: это падение мощности, это было в районе деревень Лабожское и Верхняя Пеша. Но там не было жертв", — рассказал руководитель предприятия. Он отметил, что воздушные перевозки на местных авиалиниях проходят в штатном режиме. Изменений в расписании движения воздушных судов в настоящее время нет.

Самолет Ан-2 (ТВС-2МС), выполнявший рейс по маршруту город Нарьян-Мар — поселок Харута, потерпел крушение в аэропорту Нарьян-Мара около 10.30 вторника. В процессе взлета воздушное судно потеряло скорость и столкнулось с землей. На борту находились два члена экипажа и 11 пассажиров. Погибли три человека. По словам Остапчука, возможной причиной ЧП мог стать отказ двигателя. Возбуждено уголовное дело, 20 декабря объявлено в регионе днем траура.