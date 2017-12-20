Прокуратура проведет проверку после ДТП с автобусом в Казани

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек – РИА Новости. Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту ДТП с автобусом в Казани, в результате которого за медицинской помощью обратились 15 человек, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

По информации ГУМЧС России по Татарстану, во вторник в 13.16 мск на проспекте Ямашева в Казани автобус врезался в столб. Как уточнили в минздраве Татарстана, в результате аварии за помощью обратились 15 человек, четверо из них были госпитализированы. Детей и находящихся в тяжелом состоянии среди пострадавших нет. Представитель МВД по Татарстану сообщил РИА Новости, что водитель автобуса, врезавшегося в столб в Казани, по предварительным данным, не справился с управлением.

"Прокуратура Республики Татарстан организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в городе Казани накануне с городским пассажирским автобусом. Проверку по поручению Илдуса Нафикова проведут прокуратура города Казани и подчиненные ей районные прокуратуры", — говорится в сообщении.

Предметом проверки будет соблюдение требований законодательства при организации городских пассажирских перевозок, также будут выясняться все обстоятельства случившегося, причины и условия, способствовавшие аварии, уточняет пресс-служба.