Жизни заблокированных на "Есаульской шахте" горняков ничего не угрожает

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Жизни и здоровью трех шахтеров, заблокированных из-за обвала в шахте "Есаульская" в Кузбассе, ничего не угрожает, сообщил РИА Новости представитель Evraz, владеющего шахтой.

"Жизни и здоровью трех проходчиков ничего не угрожает. На время восстановительных работ проходка приостановлена", — сказал представитель Evraz

Ранее представитель оперативного штаба на месте ЧП сообщал РИА Новости, что 96 горняков эвакуированы после обвала породы в шахте "Есаульская" в Новокузнецке. Еще три горняка оказались отрезаны от выхода, но с ними уже вышли на связь. Вентиляция работает нормально.

Шахта "Есаульсая" принадлежит компании "Южкузбассуголь", входящей в группу Evraz. Шахта образована в 1984 году, разрабатывает Байдаевское каменноугольное месторождение.