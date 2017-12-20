Оказавшиеся под завалом на шахте "Есаульская" трое горняков не пострадали

КЕМЕРОВО, 20 дек — РИА Новости. По предварительной информации, три работника шахты "Есаульская" в Новокузнецке, оказавшиеся в среду за завалом породы, не пострадали, горноспасатели приступили к разбору обрушившейся горной массы, сообщили РИА Новости в администрации Кемеровской области.

Обрушение породы произошло на шахте "Есаульская" во время проведения горных работ на тупиковом вентиляционном штреке. В это время под землей находились 102 горняка, 99 из них самостоятельно выходят на поверхность.

"Обрушение произошло на расстоянии 100 метров от места проведения проходческих работ. Сейчас за завалами находятся три человека. Связь с ними установлена, травм у горняков нет, им подается воздух. Два отделения горноспасателей приступили к разбору завалов", — сказал собеседник агентства.

По данным властей, аэрогазовая обстановка на шахте в норме, превышения предельно допустимой концентрации метана нет.

Ход спасательных работ координирует областной штаб во главе с губернатором Аманом Тулеевым.

Шахта "Есаульсая" принадлежит компании "Южкузбассуголь", входящей в группу Evraz. Шахта образованна в 1984 году, разрабатывает Байдаевское каменноугольное месторождение.