Крымчанину отменили украинский приговор за призыв вернуть полуостров России

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости, Виктор Лященко. Верховный суд Крыма отменил вынесенный шесть лет назад украинским судом приговор в отношении крымского общественника Валерия Подъячего, получившего условный срок за сепаратизм, сообщил РИА Новости защитник Подъячего в суде Олег Бондаренко.
"Верховный суд Крыма отменил ранее вынесенный приговор в отношении Валерия Подъячего. Но это решение половинчатое, так как суд не предусмотрел право на реабилитацию", — сказал РИА Новости Бондаренко.
По его словам, в связи с этим решение суда планируется обжаловать. "Подъячий должен быть реабилитирован. Его доброе имя должно быть восстановлено", — подчеркнул Бондаренко.
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