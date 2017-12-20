Суд приговорил гражданина Киргизии к 12 годам за подготовку теракта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек – РИА Новости. Московский окружной военный суд в среду приговорил гражданина Киргизии к 12 годам лишения свободы за приготовление к теракту и публичное оправдание терроризма, сообщила прокуратура Кировской области.

"Сегодня Московский окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего гражданина Киргизской Республики… Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил по совокупности содеянного наказание в виде 12 лет лишения свободы. Отбывать наказание осуждённый будет в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

По материалам дела, обвиняемый, являясь сторонником запрещенной в России международной террористической организации, в августе — сентябре 2016 года на своей странице в соцсети "ВКонтакте" "размещал графические текстовые изображения, которые согласно заключению экспертов содержали лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти по отношению к представителям иной социальной группы (не мусульман)".

Помимо этого, отмечает прокуратура, мужчина, "желая содействовать терроризму, умышленно путем уговоров и убеждений в период с февраля по март 2017 года склонял в сети интернет двух жителей Кировской области к совершению террористических преступлений в городе Москве, в том числе используя грузовой автомобиль "КАМАЗ" для организации ДТП и наезда на людей".

Преступные действия осуждённого пресекли сотрудники УМВД России по Кировской области. Предварительное расследование по делу провели следователи СУСК РФ по Кировской области. В связи с этим суд рассматривал это уголовное дело в Кирове в режиме видеоконференцсвязи, пояснили РИА Новости в облпрокуратуре.