Заслуженный военный летчик Ежков возглавит комиссию МАК по ЧП в Нарьян-Маре

МУРМАНСК, 20 дек — РИА Новости. Комиссию по расследованию крушения самолета в аэропорту Нарьян-Мара, в результате которого погибли трое и пострадали 10 человек, возглавит заслуженный военный летчик Виктор Ежков, сообщили в пресс-службе администрации Ненецкого округа по итогам работы комиссии по ЧС.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование крушения самолета ТВС-2МС, которое произошло накануне в аэропорту Нарьян-Мара. Члены комиссии, в составе которой, в частности, представители межрегионального территориального управления Росавиации, должны прибыть в окружную столицу в среду регулярным московским рейсом, в Нарьян-Маре комиссия будет работать до 29 декабря. Им предстоит выяснить точные причины катастрофы.

"Комиссию МАК возглавит заслуженные военный летчик РФ Виктор Евгеньевич Ежков. Участие в заседании комиссии примут СК, ФСБ, МЧС", — сообщили на заседании комиссии. Первое ее заседание назначено на 18.00 мск.

Самолет Ан-2 (ТВС-2МС), выполнявший рейс по маршруту город Нарьян-Мар — поселок Харута, потерпел крушение в аэропорту Нарьян-Мара около 10.30 вторника. В процессе взлета воздушное судно потеряло скорость и столкнулось с землей. На борту находились два члена экипажа и 11 пассажиров. Погибли три человека. По словам генерального директора АО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд" Валерия Остапчука, возможной причиной ЧП мог стать отказ двигателя. Возбуждено уголовное дело, 20 декабря объявлено в регионе днем траура.