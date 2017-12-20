Мосгорсуд признал законным обыск у экс-жены Джигарханяна

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным обыск у бывшей жены актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской по делу о нарушении ею тайны личной жизни, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Черемушкинского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалоб — без удовлетворения", — огласил решение судья в среду.

Цымбалюк-Романовской 5 декабря было предъявлено официальное обвинение по статье 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни". По заявлению следствия, она собирала и распространяла в СМИ информацию о личной и семейной жизни без согласия супруга.

Как сообщила РИА Новости представитель Цымбалюк-Романовский Элина Мазур, 14 ноября в квартире ее доверительницы прошли обыски, в ходе которых были изъяты загранпаспорт Джигарханяна и его медицинские документы, а также записи концертов и спектаклей Цымбалюк-Романовской. По ее словам, было также изъято завещание Джигарханяна, которое его жена оставила ей на хранение, когда уезжала в Грузию.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней уже бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить жену, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод.

В начале ноября Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой защитить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива". Представитель Цимбалюк-Романовской сообщала, что та уехала из России вместе с матерью, но намерена вернуться, "когда ситуация успокоится". Мать женщины заявила, что ее дочь уехала, опасаясь преследования.

В чем именно состоит конфликт уже бывших супругов, не вполне ясно.