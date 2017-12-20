В квартире в Ставрополе, где произошел взрыв, бомбу не нашли

Взрыв гранаты в жилом доме в Ставрополе (9)

Сотрудники полиции у жилого дома по улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе, в котором произошел взрыв гранаты. 20 декабря 2017

Сотрудники полиции у жилого дома по улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе, в котором произошел взрыв гранаты. 20 декабря 2017

ПЯТИГОРСК, 20 дек — РИА Новости. Силовики при обследовании квартиры в Ставрополе, где мужчина взорвал гранату, не обнаружили взрывных устройств, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее власти города сообщили, что после взрыва из дома были эвакуированы порядка 130 человек. По информации источника, неизвестный после взрыва гранаты был ликвидирован силовиками.

"Взрывных устройств обнаружено не было, это слухи", — сказал собеседник агентства.

Власти Ставропольского края после инцидента со взрывом гранаты в десятиэтажном жилом доме в Ставрополе проведут проверки во всех многоэтажках в населенных пунктах региона.