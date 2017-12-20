Житель Калининграда поджег главную городскую елку

КАЛИНИНГРАД, 20 дек — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело против 31-летнего жителя Калининграда за поджог главной елки города, сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Вечером в воскресенье в дежурную часть городского управления МВД поступило сообщение от очевидцев о поджоге елки на площади Победы в Калининграде. Один из очевидцев происшествия остановил поджигателя и удерживал его до приезда полицейских. При задержании он пояснил, что таким неординарным способом хотел привлечь к себе внимание, чтобы решить личные проблемы.

"Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен 31-летний местный житель. При нем были обнаружены две пластиковые емкости с керосином общим объемом в 1 литр. Действия подозреваемого квалифицированы по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение имущества)", — говорится в сообщении ведомства. Максимальная санкция по этой статье – до 5 лет лишения свободы.