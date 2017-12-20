В Ульяновске восстановили водоснабжение после аварии

САМАРА, 20 дек — РИА Новости. Водоснабжение восстановлено в Засвияжском районе Ульяновска после аварии, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе администрации города.

"Водоснабжение было восстановлено, авария устранена. Вчера с 20.00 по местному времени была возобновлена подача воды", — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что во вторник утром три детсада, школа и девять домов остались без воды в Засвияжском районе Ульяновска из-за порыва трубы холодного водоснабжения диаметром 300 мм.