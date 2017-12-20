ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Полиция Камчатки отказалась заводить уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за карикатуры на депутата Госдумы Наталью Поклонскую и последнего российского самодержца Николая II, однако плакат местного художника Дениса Лопатина отправят на экспертизу, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Камчатскому краю.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском в полицию поступили два заявления об оскорблении чувств верующих на выставке местного художника Дениса Лопатина. Авторов заявлений возмутила карикатура на Поклонскую и Николая II. Художник Лопатин рассказал РИА Новости, что плакат, на который пожаловались, не был экспонатом выставки, а находился в отдельном закрытом помещении, при этом ранее он был использован на митинге в защиту фильма "Матильда" в Петропавловске-Камчатском.

"Сейчас уголовное дело возбуждать не будут. Пока оснований для этого нет. Но основанием могут служить результаты проведенной экспертизы изображения. Сейчас ищут экспертов, возможно, что экспертиза будет проводиться за пределами Камчатского края. Мы приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела, но в отказном материале указано, что при получении экспертизы материалы проверки будут вновь затребованы для вынесения иного процессуального решения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пока неизвестно, сколько времени может занять экспертиза.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина вышла в российский прокат 26 октября.

Фильм вызвал широкий общественный резонанс задолго до выхода в прокат. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, призвав также отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. В то же время министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, притом что это "обычный художественный фильм".