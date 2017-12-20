В Сочи возбудили дело из-за незаконной рубки деревьев в национальном парке

СОЧИ, 20 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с незаконной рубкой деревьев на территории Солох-Аульского участкового лесничества ФГБУ "Сочинский национальный парк", сообщил журналистам прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

Как сообщалось ранее, в конце августа экологи WWF заявили о продаже минприроды Краснодарского края на аукционах участков Сочинского национального парка. Власти региона в свою очередь опровергли данную информацию, поясняя, что речь идет о землях лесного фонда. Позже замглавы Минприроды РФ Мурад Керимов направил телеграмму в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой принять соответствующие меры в связи с вырубками ценных пород деревьев на территории Солох-Аульского участкового лесничества в Сочи, включенного в Сочинский национальный парк. Общий объем незаконно срубленной древесины составил 9,33 кубических метра, сумма ущерба составила 2,3 миллиона рублей.

"В результате ранее проведенной прокуратурой Краснодарского края проверки установлено, что, несмотря на наличие в министерстве природных ресурсов края сведений о включении территорий Туапсинского лесничества в границы нацпарка, в нарушение статьи №33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" орган исполнительной власти края провел аукционы по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, произраставших в пределах заповедной зоны Солох-Аульского участкового лесничества. Выявленные нарушения явились одним из оснований для внесения прокуратурой заместителю главы администрации края представления, находящегося на рассмотрении", — сообщил прокурор.

"Кроме того, на основании поступивших материалов Управления Росприроднадзора по краю и Республике Адыгея о незаконной рубке деревьев на территории Солох-Аульского участкового лесничества ФГБУ "Сочинский национальный парк" возбуждено уголовное дело по статье 262, в настоящее время оно расследуется", — добавил Табельский.