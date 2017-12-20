На Кубани назвали вероятную причину гибели дельфинов

КРАСНОДАР, 20 дек — РИА Новости. Наиболее вероятной причиной гибели почти 200 дельфинов в период с марта по июль на Кубани являются вирусная инфекция и паразиты, доводы о загрязнении моря и впутывание в рыболовных сетях не подтвердились, сообщил журналистам прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

Ранее сообщалось о массовой гибели дельфинов у побережья Кубани. Всего, по данным Табельского, на Черноморском побережье в период с марта по июль 2017 года были обнаружены почти 200 трупов дельфинов. С августа гибель морских млекопитающих не замечена.

"Конкретную причину гибели установить не представилось возможным. Наиболее вероятными причинами являются — вирусная инфекция, обусловленная отеком легких, а также наличие паразитов в организме дельфинов", — сказал прокурор края.

По его словам, это также подтверждается мнением ученых и результатами вскрытия пяти особей дельфинов, по результатам которых устанавливались возбудители паразитарной пневмонии, а также интоксикация продуктами жизнедеятельности паразитов.

"Доводы о том, что гибель дельфинов произошла в связи загрязнением акватории Черного моря либо запутыванием в рыболовных сетях и истощением организма, не подтвердились", — добавил руководитель ведомства.