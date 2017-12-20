В жилом доме в Ставрополе прогремел взрыв

ПЯТИГОРСК, 20 дек — РИА Новости. Более 60 человек эвакуированы после взрыва в многоэтажке в Ставрополе, сообщил журналистам глава города Андрей Джатдоев.

"На ЕДДС поступил сигнал, что произошел взрыв в одном из жилых домов в Юго-Западном микрорайоне города, понадобилось немного времени, чтобы разобраться, что произошло", — сказал глава города.

По словам Джатдоева, взрыв произошел не из-за утечки бытового газа, а из-за "незаконных действий", суть которых чиновник не раскрыл. При этом он добавил, что происшествие произошло по вине приезжего, который снимал в этом доме квартиру.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах уточнил, что в многоэтажке взорвалась граната РГД-5.

Глава города сообщил, что из дома эвакуировали 50 взрослых и 15 детей, которых разместили в школе. "Сейчас приехали повара, будут печь пирожки, жителей подуспокоили.. Людям можно будет оставаться здесь столько, сколько нужно, это нештатная ситуация. Все ждут, пока закончится работа сотрудников правоохранительных органов", — добавил глава города.

В Единой дежурно-диспетчерской службе города сообщили РИА Новости, что пострадавших в результате взрыва нет.