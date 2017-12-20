В жилом доме в Ставрополе прогремел взрыв

ПЯТИГОРСК, 20 дек — РИА Новости. Более 60 человек эвакуированы после взрыва в многоэтажке в Ставрополе, сообщил журналистам глава города Андрей Джатдоев.
"На ЕДДС поступил сигнал, что произошел взрыв в одном из жилых домов в Юго-Западном микрорайоне города, понадобилось немного времени, чтобы разобраться, что произошло", — сказал глава города.
По словам Джатдоева, взрыв произошел не из-за утечки бытового газа, а из-за "незаконных действий", суть которых чиновник не раскрыл. При этом он добавил, что происшествие произошло по вине приезжего, который снимал в этом доме квартиру.
В свою очередь, источник в правоохранительных органах уточнил, что в многоэтажке взорвалась граната РГД-5.
В Единой дежурно-диспетчерской службе города сообщили РИА Новости, что пострадавших в результате взрыва нет.