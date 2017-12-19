Липецкий водитель Porsche, заснувший в снегу после ДТП, был трезв

БРЯНСК, 19 дек – РИА Новости. Результаты медицинского освидетельствования показали, что житель Липецка, который, по предварительным данным, сбил на Porsche пожилую женщину, не был пьян, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
Как сообщали СМИ со ссылкой на очевидцев, водитель иномарки не мог говорить и едва двигался, а после того как его вытащили из машины, лег на снег и заснул с сигаретой в зубах. В местных СМИ опубликованы фото и видео, по которым можно предположить, что мужчина не был трезв.
Однако в УМВД сообщили, что результаты освидетельствования говорят об обратном.
"В соответствии с "Актом медицинского освидетельствования", полученного из учреждения здравоохранения "Липецкий областной наркологический диспансер", факта наркотического или алкогольного опьянения у 35-летнего водителя не выявлено", — сообщил представитель полиции.
Собеседник агентства пояснил, что за нарушение правил дорожного движения на водителя были составлены административные протоколы. В настоящее время в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.