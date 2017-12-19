Липецкий водитель Porsche, заснувший в снегу после ДТП, был трезв

БРЯНСК, 19 дек – РИА Новости. Результаты медицинского освидетельствования показали, что житель Липецка, который, по предварительным данным, сбил на Porsche пожилую женщину, не был пьян, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.

ДТП, вызвавшее резонанс в местных СМИ, произошло 8 декабря в Липецке на улице Космонавтов. По данным УМВД региона, 35-летний водитель внедорожника сбил 58-летнюю женщину, после чего столкнулся с припаркованной иномаркой. Женщина, которая успела оттолкнуть своего внука, но попала под колеса сама, была госпитализирована.

Как сообщали СМИ со ссылкой на очевидцев, водитель иномарки не мог говорить и едва двигался, а после того как его вытащили из машины, лег на снег и заснул с сигаретой в зубах. В местных СМИ опубликованы фото и видео, по которым можно предположить, что мужчина не был трезв.

Однако в УМВД сообщили, что результаты освидетельствования говорят об обратном.

"В соответствии с "Актом медицинского освидетельствования", полученного из учреждения здравоохранения "Липецкий областной наркологический диспансер", факта наркотического или алкогольного опьянения у 35-летнего водителя не выявлено", — сообщил представитель полиции.

При этом он уточнил, что сотрудники полиции не имеют отношения ни к результатам, ни к самому процессу медосвидетельствования, они лишь доставили к медикам участника ДТП.

Собеседник агентства пояснил, что за нарушение правил дорожного движения на водителя были составлены административные протоколы. В настоящее время в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.