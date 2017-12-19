МАК создал комиссию по расследованию крушения самолета Ан-2 в Нарьян-Маре

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения самолета в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ), следует из сообщения комитета.

По данным ГУМЧС по Ненецкому автономному округу, в 10.25 вторника самолет, выполняющий рейс по маршруту Нарьян-Мар – Хорей-Вер – Харута, в процессе взлета потерял скорость и столкнулся с землей. На борту находились 10 взрослых пассажиров, один ребенок и два члена экипажа. В результате крушения погибли три человека, в том числе ребенок.

"В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.