МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Федеральная служба безопасности в 2017 году предотвратила 23 теракта в России, заявил в интервью "Российской газете" директор ФСБ Александр Бортников.

"В результате принятых за последние шесть лет мер практически в десять раз снизилось количество совершаемых в России преступлений террористической направленности", — добавил он.

Глава ФСБ также рассказал, что с 2012 года в России осудили более 130 кадровых сотрудников и агентов зарубежных спецслужб, которые стремились проникнуть в различные сферы деятельности государства.

Кроме того, за последние пять лет ФСБ предотвратила преступления, которые могли нанести экономический ущерб России на более чем 900 миллиардов рублей. За экономические преступления, в том числе по делам о коррупции, осудили почти 13 тысяч человек.

"Среди них чиновники федерального уровня, представители губернаторского корпуса, руководители ряда министерств и ведомств, госкорпораций, предприятий и учреждений. Несмотря на сложность и длительность сбора доказательственной базы, необходимость распутывания многоуровневых схем незаконного обогащения под серьезным административным давлением со стороны подозреваемых, эта работа будет продолжена, невзирая на чины и звания", — добавил глава ФСБ.