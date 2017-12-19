РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Трое, в том числе ребенок, погибли при крушении самолета в Нарьян-Маре

Сюжет:
Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре (29)
17:5319.12.2017
(обновлено: 19:17 19.12.2017)
024214
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкПоследствия крушения самолета в Нарьян-Маре. 19 декабря 2017Последствия крушения самолета в Нарьян-Маре. 19 декабря 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк

МУРМАНСК, 19 дек – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Самолет ТВС-2МС, на борту которого находились 11 пассажиров и два члена экипажа, во вторник утром во время вылета из Нарьян-Мара потерял скорость и упал на землю: три человека погибли, состояние пострадавших оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

Последствия крушения самолета в Нарьян-Маре. 19 декабря 2017
© Фото : НАО24 / Антон Тайбарей
Источник сообщил о жертвах при падении Ан-2 в Нарьян-Маре

Упал на взлете

По данным ГУМЧС по Ненецкому автономному округу, в 10.25 самолет, выполняющий рейс по маршруту Нарьян-Мар – Хорей-Вер – Харута, в процессе взлета потерял скорость и столкнулся с землей. На борту находились 10 взрослых пассажиров, один ребенок и два члена экипажа.

На видео, опубликованном через несколько часов после катастрофы, видно, что самолет, оторвавшись от земли, медленно набирает скорость, разворачивается в воздухе и, накренившись, планирует на землю.

После падения самолета фюзеляж остался целым, пожара не было. Как сообщили спасатели, уже через 6 минут после получения сигнала о происшествии спасательные службы прибыли на место. В 11.20 они деблокировали находившегося в кабине командира экипажа.

Сотрудники МЧС на месте падения самолета в Нарьян-Маре. 19 декабря 2017
© Фото : НАО24 / Антон Тайбарей
В НАО после падения самолета госпитализировали 11 пострадавших

Погибшие

Сразу после крушения самолета стали поступать противоречивые данные о погибших. Буквально в первые минуты стало известно о том, что женщина 1987 года рождения скончалась на месте крушения, 4-летний ребенок доставлен в больницу в числе других пострадавших.

Однако спустя некоторое время пришла информация о том, что ребенок скончался в больнице. Практически в это же время СУСК РФ по региону сообщил о четырех жертвах катастрофы. В окружном минздраве эту информацию не подтвердили.

Позже власти сообщили о том, что одного из пострадавших спасти не удалось. "Один человек скончался в больнице, общее число погибших — трое", — сказал РИА Новости глава департамента здравоохранения НАО Сергей Свиридов. Третьим погибшим оказался бывший факелоносец Олимпиады-2014, бригадир оленеводческой бригады 1959 года рождения.

Свиридов отметил, что состояние пострадавших остается тяжелым и крайне тяжелым, и только один человек может передвигаться самостоятельно.

Сотрудники МЧС на месте падения самолета в Нарьян-Маре. 19 декабря 2017
© Фото : НАО24 / Антон Тайбарей
Число жертв падения самолета в НАО возросло до трех

Уже через 2 часа после аварии из Архангельска в Нарьян-Мар вылетел борт санитарной авиации с более чем десятком специалистов на борту.

"Дополнительно мы вызвали санавиацию — там три травматолога, два хирурга, два нейрохирурга, сосудистый хирург и три травматолога-ортопеда", — рассказал Свиридов. После 15.00 мск бригада врачей прибыла на место и приступила к работе.

Ближе к вечеру стало известно о том, что как минимум двоих пострадавших медики решили транспортировать в Архангельск. "Двое пострадавших в авиакатастрофе будут направлены сегодня в Архангельскую областную клиническую больницу. Вместе с ними на борту самолета отправится часть прибывших в Нарьян-Мар врачей. В настоящее время принимается решение о возможности транспортировки этим же рейсом еще одного пострадавшего", — отметили в окружной администрации.

По словам Свиридова, решение о возможной отправке других пациентов, пострадавших в катастрофе, будет приниматься в зависимости от их состояния и транспортабельности.

Как стало известно, среди пассажиров потерпевшего крушение в Нарьян-Маре самолета Ан-2 находились сотрудники окружного УМВД и руководитель департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов.

Сотрудники МЧС на месте падения самолёта Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара
© РИА Новости / Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа
Перейти в фотобанк
Один из погибших при крушении Ан-2 в НАО был факелоносцем Олимпиады-2014

Причины

Сразу после крушения на место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством первого заместителя следственного управления, следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц".

"В настоящее время следствием отрабатываются три возможных версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования либо возможные технические неисправности", — сообщили в ведомстве.

При этом свои предположения высказал на заседании комиссии по ЧС в администрации округа гендиректор Нарьян-Марского объединенного авиаотряда Валерий Остапчук: "В процессе взлета самолет потерял скорость и столкнулся с землей. Предположительная причина — отказ двигателя. Будет назначена комиссия МАК. (Происшествие) классифицируется как катастрофа".

Ликвидация последствий падения самолёта Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара. 19 декабря 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
СК рассматривает три версии крушения самолета Ан-2 в Нарьян-Маре

Уже известно, что Ространснадзор создал комиссию по проведению внеплановой выездной проверки авиакомпании "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд". Расследованием причин авиапроисшествия также займется комиссия Межгосударственного авиационного комитета с участием представителей Архангельского территориального управления Росавиации.

Министр транспорта РФ Максим Соколов находится в режиме постоянной телефонной связи с властями округа для принятия оперативных решений по помощи пострадавшим, а также ликвидации последствий происшествия. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким людей, погибших в результате этого авиапроисшествия.

Компенсации

Как стало известно после крушения, экипаж и пассажиры были застрахованы в АО "Согаз". "Родственники погибших в результате этого происшествия могут рассчитывать на страховые выплаты в соответствии с законодательством. Для этого им необходимо обратиться в ближайший офис АО "Согаз" с письменным заявлением на выплату", — говорится в сообщении компании.

Как уточнили в Национальном союзе страховщиков ответственности, родственникам или иждивенцам погибших пассажиров самолета положены страховые выплаты в размере 2,025 миллиона рублей. При этом пострадавшие при жесткой посадке имеют право на выплаты в размере до 2 миллионов рублей в зависимости от тяжести полученных травм.

Сотрудники МЧС на месте падения самолёта Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара
© РИА Новости / Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа
Перейти в фотобанк
Росавиация проверит авиакомпанию, чей Ан-2 потерпел крушение в НАО

Как сообщил РИА Новости врио главы НАО Александр Цыбульский, семьям погибших и пострадавших в результате крушения самолета в аэропорту Нарьян-Мара будут выплачены компенсации. "Будет выделена компенсация: семьям погибших чуть больше 3 миллионов рублей, семьям пострадавших — около 2 миллионов рублей, это будет зависеть от диагнозов, поскольку часть компенсаций выплатит страховая компания, частично — округ", — отметил Цыбульский.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. На заседании комиссии Цыбульский объявил о том, что 20 декабря объявлено в округе днем траура. В этот день рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия. Кроме того, власти Ненецкого округа организовали работу "горячей телефонной линии" для родственников пострадавших и погибших в катастрофе.

Как отметили в ходе комиссии по чрезвычайным ситуациям, родственников пострадавших и погибших в катастрофе, проживающих за пределами окружной столицы, в случае необходимости доставят в Нарьян-Мар, где их разместят и обеспечат удобные условия нахождения.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена