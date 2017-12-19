Трое, в том числе ребенок, погибли при крушении самолета в Нарьян-Маре

МУРМАНСК, 19 дек – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Самолет ТВС-2МС, на борту которого находились 11 пассажиров и два члена экипажа, во вторник утром во время вылета из Нарьян-Мара потерял скорость и упал на землю: три человека погибли, состояние пострадавших оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

Упал на взлете



По данным ГУМЧС по Ненецкому автономному округу, в 10.25 самолет, выполняющий рейс по маршруту Нарьян-Мар – Хорей-Вер – Харута, в процессе взлета потерял скорость и столкнулся с землей. На борту находились 10 взрослых пассажиров, один ребенок и два члена экипажа.

На видео, опубликованном через несколько часов после катастрофы, видно, что самолет, оторвавшись от земли, медленно набирает скорость, разворачивается в воздухе и, накренившись, планирует на землю.

После падения самолета фюзеляж остался целым, пожара не было. Как сообщили спасатели, уже через 6 минут после получения сигнала о происшествии спасательные службы прибыли на место. В 11.20 они деблокировали находившегося в кабине командира экипажа.

Погибшие

Сразу после крушения самолета стали поступать противоречивые данные о погибших. Буквально в первые минуты стало известно о том, что женщина 1987 года рождения скончалась на месте крушения, 4-летний ребенок доставлен в больницу в числе других пострадавших.

Однако спустя некоторое время пришла информация о том, что ребенок скончался в больнице. Практически в это же время СУСК РФ по региону сообщил о четырех жертвах катастрофы. В окружном минздраве эту информацию не подтвердили.

Позже власти сообщили о том, что одного из пострадавших спасти не удалось. "Один человек скончался в больнице, общее число погибших — трое", — сказал РИА Новости глава департамента здравоохранения НАО Сергей Свиридов. Третьим погибшим оказался бывший факелоносец Олимпиады-2014, бригадир оленеводческой бригады 1959 года рождения.

Свиридов отметил, что состояние пострадавших остается тяжелым и крайне тяжелым, и только один человек может передвигаться самостоятельно.

Уже через 2 часа после аварии из Архангельска в Нарьян-Мар вылетел борт санитарной авиации с более чем десятком специалистов на борту.

"Дополнительно мы вызвали санавиацию — там три травматолога, два хирурга, два нейрохирурга, сосудистый хирург и три травматолога-ортопеда", — рассказал Свиридов. После 15.00 мск бригада врачей прибыла на место и приступила к работе.

Ближе к вечеру стало известно о том, что как минимум двоих пострадавших медики решили транспортировать в Архангельск. "Двое пострадавших в авиакатастрофе будут направлены сегодня в Архангельскую областную клиническую больницу. Вместе с ними на борту самолета отправится часть прибывших в Нарьян-Мар врачей. В настоящее время принимается решение о возможности транспортировки этим же рейсом еще одного пострадавшего", — отметили в окружной администрации.

По словам Свиридова, решение о возможной отправке других пациентов, пострадавших в катастрофе, будет приниматься в зависимости от их состояния и транспортабельности.

Как стало известно, среди пассажиров потерпевшего крушение в Нарьян-Маре самолета Ан-2 находились сотрудники окружного УМВД и руководитель департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов.

Причины

Сразу после крушения на место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством первого заместителя следственного управления, следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц".

"В настоящее время следствием отрабатываются три возможных версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования либо возможные технические неисправности", — сообщили в ведомстве.

При этом свои предположения высказал на заседании комиссии по ЧС в администрации округа гендиректор Нарьян-Марского объединенного авиаотряда Валерий Остапчук: "В процессе взлета самолет потерял скорость и столкнулся с землей. Предположительная причина — отказ двигателя. Будет назначена комиссия МАК. (Происшествие) классифицируется как катастрофа".

Уже известно, что Ространснадзор создал комиссию по проведению внеплановой выездной проверки авиакомпании "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд". Расследованием причин авиапроисшествия также займется комиссия Межгосударственного авиационного комитета с участием представителей Архангельского территориального управления Росавиации.

Министр транспорта РФ Максим Соколов находится в режиме постоянной телефонной связи с властями округа для принятия оперативных решений по помощи пострадавшим, а также ликвидации последствий происшествия. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким людей, погибших в результате этого авиапроисшествия.

Компенсации

Как стало известно после крушения, экипаж и пассажиры были застрахованы в АО "Согаз". "Родственники погибших в результате этого происшествия могут рассчитывать на страховые выплаты в соответствии с законодательством. Для этого им необходимо обратиться в ближайший офис АО "Согаз" с письменным заявлением на выплату", — говорится в сообщении компании.

Как уточнили в Национальном союзе страховщиков ответственности, родственникам или иждивенцам погибших пассажиров самолета положены страховые выплаты в размере 2,025 миллиона рублей. При этом пострадавшие при жесткой посадке имеют право на выплаты в размере до 2 миллионов рублей в зависимости от тяжести полученных травм.

Как сообщил РИА Новости врио главы НАО Александр Цыбульский, семьям погибших и пострадавших в результате крушения самолета в аэропорту Нарьян-Мара будут выплачены компенсации. "Будет выделена компенсация: семьям погибших чуть больше 3 миллионов рублей, семьям пострадавших — около 2 миллионов рублей, это будет зависеть от диагнозов, поскольку часть компенсаций выплатит страховая компания, частично — округ", — отметил Цыбульский.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. На заседании комиссии Цыбульский объявил о том, что 20 декабря объявлено в округе днем траура. В этот день рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия. Кроме того, власти Ненецкого округа организовали работу "горячей телефонной линии" для родственников пострадавших и погибших в катастрофе.

Как отметили в ходе комиссии по чрезвычайным ситуациям, родственников пострадавших и погибших в катастрофе, проживающих за пределами окружной столицы, в случае необходимости доставят в Нарьян-Мар, где их разместят и обеспечат удобные условия нахождения.