Защита экс-генерала Сугробова намерена обжаловать приговор Верховного суда

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Защита бывшего начальника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова намерена обжаловать определение Верховного суда РФ, который уменьшил приговор экс-полицейскому на 10 лет, сообщил РИА Новости его адвокат Эдуард Исецкий.

Верховный суд РФ во вторник снизил с 22 до 12 лет колонии строгого режима наказание для бывшего начальника ГУЭБиПК МВД России Дениса Сугробова.

"Де-факто (данное решение Верховного суда РФ) означает, что внутренне они (судьи) убедились, что нет никакой 210-й статьи ("организация преступного сообщества"), но такое решение они не могли принять, соблюдая корпоративность, а нашли для себя внутренний компромисс. Данное решение мы не оцениваем как положительно, поскольку считаем, что офицеры подлежат оправданию — полному и безоговорочному", — сказал он агентству, отметив, что обжалует указанное решение.

Адвокат экс-генерала Бориса Колесникова Сергей Чижиков в беседе с РИА Новости выразил аналогичную позицию.

Во вторник Верховный суд РФ смягчил приговор всем осужденным оперативникам: Салавату Муллаярову — с 20 лет до 10 лет, Ивану Косоурову – с 19 до 10, Виталию Чередниченко — с 18 до 9,5, Евгению Шерманову – с 18 лет до 10, Сергею Борисовскому — с 17 до 9, Андрею Назарову — с 17 до 9,5, Сергею Пономареву — с 17 лет до 8, а бизнесмену Игорю Скакунову – на полгода, до 3,5.

Лишенный звания генерал-лейтенанта Денис Сугробов изначально получил 22 года колонии строгого режима — Мосгорсуд признал его виновным в организации преступного сообщества из подчиненных ему полицейских, которые "погорели" на попытке спровоцировать высокопоставленного офицера УСБ ФСБ на получение взятки.