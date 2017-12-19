Суд в Москве 27 декабря начнет рассматривать дело экс-главы Коми Гайзера

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы перенес на 27 декабря рассмотрение по существу дела экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и других чиновников региона, обвиняемых в масштабных коррупционных схемах, сообщили РИА Новости в суде.

"Слушание отложено из-за неявки одного из адвокатов", — сказали в суде.

Гайзер содержится под арестом, как и еще восемь подсудимых; еще трое находятся под домашним арестом и трое — под подпиской о невыезде.

По версии обвинения, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 фигуранты дела, действуя в составе группы, созданной предпринимателем Александром Зарубиным, похитили 100% акций птицефабрики "Зеленецкая". Ущерб превысил 3,34 миллиарда рублей.

Кроме того, считает следствие, они похитили из Фонда поддержки инвестиционных проектов республики Коми более 67 миллионов рублей, получили взятки более чем на 198 миллионов рублей, а также отмыли 988,5 миллиона рублей.

Виновным себя Гайзер не считает.