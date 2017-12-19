Адвокаты Улюкаева обжаловали приговор

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. 15 декабря 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. 15 декабря 2017

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Защита Алексея Улюкаева обжаловала приговор. Ранее бывшего министра экономического развития приговорили к восьми годам строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей.

"Краткая апелляционная жалоба от одного из адвокатов поступила в суд", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

В зависимости от решения апелляционной инстанции защита также готова обратиться в ЕСПЧ.

Условия в СИЗО

Сейчас Улюкаев находится в СИЗО "Кремлевский централ". Его поместили в одиночную карантинную камеру, где он может оставаться до 25 декабря. Кроме бывшего чиновника, в изоляторе содержатся 103 человека.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что у осужденного "нет ни личных вещей, ни прописанных ему гражданским врачом лекарств".

В ближайшее время экс-министр намерен написать заявление на имя руководства СИЗО, чтобы ему разрешили телефонные звонки и встречи с родственниками, которые должны передать необходимые ему вещи и прописанные еще во время домашнего ареста лекарства.

По словам зампредседателя ОНК Москвы Евы Меркачевой, Улюкаев на условия не жалуется, однако ему не хватает теплых вещей, денег и необходимых лекарств.

Сам бывший глава Минэкономразвития назвал условия содержания терпимыми, но выразил недоумение по поводу некоторых правил, например, запрета на ношение часов.

"Ведь жизнь тут идет по распорядку, а как его можно соблюдать, если нет часов?" — удивился он.

Главной ценностью министр назвал возможность побыть в одиночестве. При этом одиночное содержание после истечения десятидневного карантина возможно только по медицинским или психологическим показаниям.

Психологи СИЗО побеседуют с Улюкаевым, чтобы определить, к кому его подселить в общую камеру.

Дело экс-министра

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор министру 15 декабря. Установлено, что Улюкаев получил взятку в размере двух миллионов долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за действия, входящие в его служебные полномочия — подготовку отзыва на сделку о покупке "Роснефтью" "Башнефти".

Сам Улюкаев говорит о своей невиновности, а судебный процесс называет провокацией Сечина.

Глава Роснефти — ключевой свидетель обвинения — так и не явился на суд. Именно он передал экс-министру сумку с двумя миллионами. Сам Улюкаев заявил, что был уверен в том, что в сумке лежало вино, а не деньги.

Основным доказательством обвинения стали показания генерала Олега Феоктистова, возглавлявшего службу безопасности "Роснефти".

"Феоктистов рассказал в суде, что от Сечина ему стало известно, что Улюкаев в Индии на форуме стран БРИКС вымогал у Сечина взятку", — сказала судья, зачитывая его показания.