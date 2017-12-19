РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Адвокаты Улюкаева обжаловали приговор

Сюжет:
Приговор Алексею Улюкаеву (58)
16:3819.12.2017
(обновлено: 16:41 19.12.2017)
41531827
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. 15 декабря 2017Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. 15 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Защита Алексея Улюкаева обжаловала приговор. Ранее бывшего министра экономического развития приговорили к восьми годам строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей.

"Краткая апелляционная жалоба от одного из адвокатов поступила в суд", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

В зависимости от решения апелляционной инстанции защита также готова обратиться в ЕСПЧ.

Условия в СИЗО

Сейчас Улюкаев находится в СИЗО "Кремлевский централ". Его поместили в одиночную карантинную камеру, где он может оставаться до 25 декабря. Кроме бывшего чиновника, в изоляторе содержатся 103 человека.

Алексей Улюкаев после оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
"Я продолжу бороться": как оглашали приговор Улюкаеву

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что у осужденного "нет ни личных вещей, ни прописанных ему гражданским врачом лекарств".

В ближайшее время экс-министр намерен написать заявление на имя руководства СИЗО, чтобы ему разрешили телефонные звонки и встречи с родственниками, которые должны передать необходимые ему вещи и прописанные еще во время домашнего ареста лекарства.

По словам зампредседателя ОНК Москвы Евы Меркачевой, Улюкаев на условия не жалуется, однако ему не хватает теплых вещей, денег и необходимых лекарств.
Сам бывший глава Минэкономразвития назвал условия содержания терпимыми, но выразил недоумение по поводу некоторых правил, например, запрета на ношение часов.

Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
"Провокация? Может, и да. Но ты же поддался". Мнение о приговоре Улюкаеву

"Ведь жизнь тут идет по распорядку, а как его можно соблюдать, если нет часов?" — удивился он.

Главной ценностью министр назвал возможность побыть в одиночестве. При этом одиночное содержание после истечения десятидневного карантина возможно только по медицинским или психологическим показаниям.

Психологи СИЗО побеседуют с Улюкаевым, чтобы определить, к кому его подселить в общую камеру.

Дело экс-министра

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор министру 15 декабря. Установлено, что Улюкаев получил взятку в размере двух миллионов долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за действия, входящие в его служебные полномочия — подготовку отзыва на сделку о покупке "Роснефтью" "Башнефти".

Алексей Улюкаев после оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Юрист объяснил, почему Улюкаев получил "жесткий срок"

Сам Улюкаев говорит о своей невиновности, а судебный процесс называет провокацией Сечина.

Глава Роснефти — ключевой свидетель обвинения — так и не явился на суд. Именно он передал экс-министру сумку с двумя миллионами. Сам Улюкаев заявил, что был уверен в том, что в сумке лежало вино, а не деньги.

Основным доказательством обвинения стали показания генерала Олега Феоктистова, возглавлявшего службу безопасности "Роснефти".

"Феоктистов рассказал в суде, что от Сечина ему стало известно, что Улюкаев в Индии на форуме стран БРИКС вымогал у Сечина взятку", — сказала судья, зачитывая его показания.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Оглашение приговора бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву

 

Комментировать
Происшествия
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
se7ka
Закрыть с полной конфискацией имущества семьи. Адвокатов тоже закрыть.
17:21
19.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена