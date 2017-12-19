Мосгорсуд ужесточил приговор экс-замминистра культуры Пирумову

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник ужесточил приговор бывшему замминистра культуры России Григорию Пирумову, увеличив штраф до миллиона рублей, но подтвердив 1,5-летний срок в колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Окончательно назначить наказание в виде 1,5 лет колонии общего режима и штрафа в размере миллиона рублей", — решил Мосгорсуд.

Кроме того, апелляционная инстанция лишила Пирумова государственной награды — медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Однако основное наказание в виде 1,5 лет лишения свободы оставлено в силе. Таким образом, Пирумов избежал заключения в колонии, поскольку еще суд первой инстанции отпустил его, поскольку это время бывший чиновник уже провел в СИЗО во время следствия.

Приговор теперь вступил в силу.

Пирумов был ключевым фигурант громкого "дела реставраторов" — махинаторов из Минкультуры и бизнеса, похитивших более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов.