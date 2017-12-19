Экс-генералу Сугробову предстоит провести в колонии 12 лет вместо 22

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Верховный суд РФ во вторник снизил с 22 до 12 лет колонии строгого режима наказание для бывшего начальника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Мосгорсуда изменить, смягчить приговор Сугробову по совокупности преступлений до 12 лет колонии строгого режима", — определила судебная коллегия.
Виновным бывший борец с коррупцией себя не признает.
Так завершилось одно из самых громких уголовных дел последних лет, которое эксперты, коллеги, защитники и сами подсудимые называли противостоянием двух силовых ведомств — МВД и ФСБ.
Всего сроки по делу получили восемь человек. В отношении бывшего зама Сугробова Бориса Колесникова Мосгорсуд прекратил производство в связи с его смертью.