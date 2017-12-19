Верховный суд смягчил приговор экс-генералу МВД Сугробову

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Верховный суд РФ во вторник смягчил приговор бывшему начальнику антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Денису Сугробову по делу о создании преступного сообщества из подчиненных, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Подробности пока неизвестны, оглашение продолжается. Виновным бывший борец с коррупцией себя не признает.

Лишенный звания генерал-лейтенанта Денис Сугробов изначально получил 22 года колонии строгого режима — Мосгорсуд признал его виновным в организации преступного сообщества из подчиненных ему полицейских, которые "погорели" на попытке спровоцировать высокопоставленного офицера УСБ ФСБ на получение взятки.

Так завершилось одно из самых громких уголовных дел последних лет, которое эксперты, коллеги, защитники и сами подсудимые называли противостоянием двух силовых ведомств — МВД и ФСБ.

Всего сроки по делу получили восемь человек. В отношении бывшего зама Сугробова Бориса Колесникова Мосгорсуд прекратил производство в связи с его смертью — он выпал из окна здания СК РФ и разбился.