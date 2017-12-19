В Чувашии поезд столкнулся с грузовиком

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде в Цивильском районе Чувашии, по предварительным данным, пострадали два человека, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"На перегоне Цивильск – Траки Горьковской железной дороги столкнулись пассажирский поезд №683 Чебоксары – Канаш и грузовик. Пострадали два пассажира поезда", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в составе поезда было четыре вагона, в которых находились 78 человек.

К месту ЧП направлен резервный тепловоз.