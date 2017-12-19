Число жертв крушения Ан-2 в Нарьян-Маре возросло до трех

МУРМАНСК, 19 дек – РИА Новости. Один из пострадавших в результате крушения самолета Ан-2 в Нарьян-Маре скончался в больнице, таким образом, общее число жертв крушения возросло до трех человек, сообщил РИА Новости руководитель департамента здравоохранения НАО Сергей Свиридов.

"Один человек скончался в больнице, общее число погибших – трое", — сказал Свиридов.

Ранее сообщалось о том, что погибшими числилась женщина 1987 года рождения и четырехлетний ребенок, скончавшийся в больнице. Остальные пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Ан-2, выполнявший рейс по маршруту город Нарьян-Мар — поселок Харута, потерпел крушение в аэропорту Нарьян-Мара около 10.30. На борту находились два члена экипажа и 11 пассажиров. Возбуждено уголовное дело. Среда, 20 декабря, объявлена в регионе днем траура.