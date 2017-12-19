Власти НАО оценили состояние пострадавших в крушении самолета Ан-2

МУРМАНСК, 19 дек – РИА Новости. Состояние пострадавших в катастрофе Ан-2 в Нарьян-Маре оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, в столице округа ожидают прибытия медиков из Архангельска, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации округа.

"Состояние всех пострадавших тяжелое и крайне тяжелое, только один передвигается самостоятельно", — заявила собеседница агентства.

Власти уточнили, что в результате катастрофы погибли два человека – женщина и ребенок.

Ранее глава окружного департамента здравоохранения сообщал РИА Новости, что бригада врачей, в составе которой травматологи, хирурги, нейрохирурги и другие специалисты, направлена в больницу Нарьян-Мара из Архангельска для помощи пострадавшим в крушении самолета. Однако, по его словам, говорить, будет ли кто-то из пациентов транспортирован в другие учреждения здравоохранения, преждевременно.

Ан-2, выполнявший рейс по маршруту город Нарьян-Мар — поселок Харута, потерпел крушение в аэропорту Нарьян-Мара около 10.30. На борту находились два члена экипажа и 11 пассажиров. Возбуждено уголовное дело, 20 декабря объявлено в регионе днем траура.