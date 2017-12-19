У следствия есть три версии крушения самолета Ан-2 в Нарьян-Маре

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Нарьян-Маре потерпел крушение легкий самолет Ан-2. Следствие рассматривает три возможных версии инцидента, в результате которого погибли четыре человека. Всего на борту было 13 человек.

Причиной авиакатастрофы могли стать неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или технические неисправности.

Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар — Харута. Около 10.30 утра, при заходе на взлет, самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. По словам источника в экстренных службах, это привело к его разрушению. Тем не менее, возгорания после падения не последовало.

Аэропорт работает в штатном режиме. Как рассказали в администрации НАО, поскольку полоса, с которой выкатилось воздушное судно, не является основной.

Власти уже создали оперативный штаб по расследованию падения самолета Ан-2. Проводятся следственные мероприятия.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © МЧС России Спасатели работают на месте крушения Ан-2 в Нарьян-Маре. Съемка МЧС

Помощь раненым

Пострадавших доставили в окружную больницу. На месте работают психологи. Источник сообщил, что после обследования будет решаться вопрос о санитарной эвакуации.

Реакция властей

Как позднее стало известно РИА Новости, среди пассажиров находился представитель администрации округа, а также сотрудники окружного УМВД и руководитель департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов.

Врио губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил, что власти помогут пострадавшим.

О происшествии в аэропорту Нарьян-Мара главе региона сообщили в ходе сессии собрания депутатов НАО, где он планировал выступить с докладом. Цыбульский отменил свое выступление и направился на место крушения.

"Сейчас наша задача направить все силы и средства на оказание медицинской помощи пострадавшим. В причинах происшествия будут разбираться специальные комиссии", — сказал врио губернатора.

Работа следователей

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Уголовное дело примет к производству Северо-Западное следственное управление на транспорте СК.

Также проверку начала Северо-Западная транспортная прокуратура и сотрудники Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.