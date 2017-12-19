В Новосибирске со стоявшего в очереди за iPhone X мужчины взыскали долг

НОВОСИБИРСК, 19 дек — РИА Новости. Судебные приставы в Новосибирске вынудили молодого программиста отказаться от покупки дорогого смартфона iPhone X, вместо этого прямо в магазине он оплатил долг банку, сообщает пресс-служба УФССП по области.

На исполнении в отделе судебных приставов по Советскому району Новосибирска находилось производство в отношении гражданина 1987 года рождения, который задолжал кредитной организации почти 120 тысяч рублей.

"Скрывающегося гражданина Г. найти оказалось трудно. Тем не менее в результате исполнительных действий стало известно, что должник пойдет покупать новый смартфон за деньги, которые он "вчерную" получил от разработки сайта для коммерческой организации", — рассказали в УФССП.

В пресс-службе отметили, что приставы подошли к "сияющему должнику", когда он стоял в очереди на кассу и сжимал в руках выписку на получение iPhone X.

Мужчина, который думал, что кредитные деньги с него не смогут взыскать, так как он официально не работает, сразу же погасил накопившуюся задолженность.

Стоимость iPhone X, согласно информации на официальном сайте, начинается от 79 990 рублей.