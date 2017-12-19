Падение самолета в Нарьян-Маре попало на видео

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Момент падения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара попал на видео. Сделанная камерой наблюдения запись появилась в Сети.

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На ней видно, как самолет взлетает, делает круг, после чего падает на землю.

Сегодня утром Ан-2, который должен был отправиться из Нарьян-Мара в поселок Харута, рухнул во время взлета. На борту находились два члена экипажа и одиннадцать пассажиров.

По последним данным, погибли три человека, включая женщину и четырехлетнего ребенка. Еще одна жертва — Игорь Ледков, он был факелоносцем Олимпиады-2014.

Всех пострадавших доставили в больницу, они в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Среди пассажиров были сотрудники окружного управления МВД и руководитель департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа Сергей Андриянов.

Возбуждено уголовное дело, на месте ЧП ведутся следственные мероприятия. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

СК рассматривает три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования либо технические неисправности.

Авария могла произойти из-за отказа двигателя. Расследованием причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием представителей управления Росавиации. В авиакомпании "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд" пройдет внеплановая проверка.

Двадцатое декабря объявлено в регионе днем траура.

Семьям погибших и пострадавших выплатят компенсации — по три и два миллиона рублей соответственно.