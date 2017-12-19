Падение самолета в Нарьян-Маре попало на видео

13:5219.12.2017
(обновлено: 16:39 19.12.2017)
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Момент падения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара попал на видео. Сделанная камерой наблюдения запись появилась в Сети.
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Спасатели работают на месте крушения Ан-2 в Нарьян-Маре. Съемка МЧС
На ней видно, как самолет взлетает, делает круг, после чего падает на землю.
Сегодня утром Ан-2, который должен был отправиться из Нарьян-Мара в поселок Харута, рухнул во время взлета. На борту находились два члена экипажа и одиннадцать пассажиров.
По последним данным, погибли три человека, включая женщину и четырехлетнего ребенка. Еще одна жертва — Игорь Ледков, он был факелоносцем Олимпиады-2014.
Всех пострадавших доставили в больницу, они в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Среди пассажиров были сотрудники окружного управления МВД и руководитель департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа Сергей Андриянов.
Возбуждено уголовное дело, на месте ЧП ведутся следственные мероприятия. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.
СК рассматривает три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования либо технические неисправности.
Авария могла произойти из-за отказа двигателя. Расследованием причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием представителей управления Росавиации. В авиакомпании "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд" пройдет внеплановая проверка.
Двадцатое декабря объявлено в регионе днем траура.
Семьям погибших и пострадавших выплатят компенсации — по три и два миллиона рублей соответственно.
Самолет Ан-2, летевший из Нарьян-Мара в поселок Харута, совершил жесткую посадку в аэропорту в районе половины одиннадцатого утра.
На борту в этот момент находились два члена экипажа и 11 пассажиров.
На данный момент известно, что погибли три человека. 20 декабря объявлено в регионе днем траура. Состояние пострадавших в катастрофе оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Им на помощь в больницу Нарьян-Мара были направлены травматологи, хирурги, нейрохирурги и другие специалисты из Архангельска.
На место катастрофы прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский (справа на первом плане).
Северо-Западное следственне управление на транспорте СКР после ЧП возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц".
Следствие рассматривает три возможных версии крушения самолета — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или возможные технические неисправности.
Расследованием причин крушения самолета в Ненецком автономном округе займется комиссия МАК.
Комиссию для проверки перевозчика в связи с крушением самолета создали и в Ространснадзоре.