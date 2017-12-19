Защита Улюкаева обжаловала приговор

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева обжаловала приговор.
"Краткая апелляционная жалоба от одного из адвокатов поступила в суд", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.
Ранее защита не исключала возможности обращения в ЕСПЧ.
На прошлой неделе Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 130 миллионов рублей. После освобождения экс-чиновник не сможет в течение восьми лет занимать должности на госслужбе.
Улюкаева признали виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги он требовал за выдачу заключения, которое позволило компании приобрести госпакет "Башнефти".
Ряд правозащитников выступил с критикой судебного процесса. Приговор основывался на показаниях генерала Олега Феоктистова, возглавлявшего службу безопасности "Роснефти". Он отмечал, что о вымогательстве взятки на форуме стран БРИКС в Индии ему стало известно от Сечина. Генерал также рассказал, что Улюкаев в беседе с топ-менеджером "двумя пальцами указал сумму вознаграждения, которое хотел получить".
Показания самого Сечина суд не мог учитывать, поскольку он не приходил на заседания.