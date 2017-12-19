Защита Улюкаева обжаловала приговор

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева обжаловала приговор.

"Краткая апелляционная жалоба от одного из адвокатов поступила в суд", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

Ранее защита не исключала возможности обращения в ЕСПЧ.

На прошлой неделе Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 130 миллионов рублей. После освобождения экс-чиновник не сможет в течение восьми лет занимать должности на госслужбе.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Оглашение приговора бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву

Улюкаева признали виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги он требовал за выдачу заключения, которое позволило компании приобрести госпакет "Башнефти".

Сам Улюкаев не согласен с приговором и считает себя жертвой провокации. Бывший глава МЭР находится в СИЗО "Кремлевский централ".

Ряд правозащитников выступил с критикой судебного процесса. Приговор основывался на показаниях генерала Олега Феоктистова, возглавлявшего службу безопасности "Роснефти". Он отмечал, что о вымогательстве взятки на форуме стран БРИКС в Индии ему стало известно от Сечина. Генерал также рассказал, что Улюкаев в беседе с топ-менеджером "двумя пальцами указал сумму вознаграждения, которое хотел получить".

Показания самого Сечина суд не мог учитывать, поскольку он не приходил на заседания.